Sucesos.- Investigan a un hombre detenido en Lugo que portaba un cuchillo con restos de sangre

LUGO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Lugo ha abierto una investigación para determinar los hechos tras la detención este pasado sábado de un hombre que deambulaba con un cuchillo con restos de sangre.

Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, la detención corrió a cargo de la Policía local y se produjo alrededor de las 22.00 horas de la noche en la rúa de Santiago.

Los agentes fueron alertados por diferentes ciudadanos que indicaban que un hombre deambulaba alterado y portando un cuchillo con restos de sangre.

Tras desplazarse hasta el punto, detuvieron al hombre, de origen subsahariano, por alteración del orden público y desobediencia a la autoridad. Actualmente se encuentra detenido en dependencias de la Policía Nacional.

Según han explicado, no hay ninguna denuncia por agresión ni constancia en los centros hospitalarios, por lo que se cree que la sangre del cuchillo era del propio hombre, que tenía dos cortes en el dedo de una mano.

A raíz de los hechos se ha abierto una investigación para determinar lo sucedido e identificar al hombre y su edad. Por el momento se sabe que es un ciudadano extranjero que solicitó asilo y que tiene un domicilio en Monterroso.