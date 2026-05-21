Sumar Galicia aprobará este sábado concurrir a las autonómicas de 2028 con el objetivo de formar un frente más amplio

Archivo - La vicepresidenta segunda y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz; la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández; el secretario xeral de Sumar Galicia Paulo Carlos López y la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, a 23 de noviembr - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Movemento Sumar Galicia aprobará oficialmente este sábado en su Conferencia Política, que celebra en el municipio coruñés de Ames, que concurrirá a las elecciones autonómicas de 2028 con el objetivo de hacerlo con un frente más amplio.

Está previsto que en el acto de este fin de semana se debatan dos textos, el primero sobre los comicios municipales del próximo año y otro en relación con las elecciones generales y las gallegas.

Para las de ámbito estatal, la organización apuesta por revalidar las candidaturas "más amplias posibles", donde la unidad "no sea un fin en sí mismo", sino que vaya acompañada de un proyecto político "que ilusione" y permita reeditar el gobierno de coalición.

En cuanto a la cita con las urnas en Galicia, Sumar subraya que su presencia en el Parlamento gallego será una condición "necesaria" para que haya cambio político en la Comunidad. En todo caso, señala que la fórmula de concurrencia se debatirá en una próxima asamblea general.

INTERVENCIONES

Bajo el lema 'Galicia fai fronte: dereitos e futuro', está previsto que el acto comience a partir de las 12.00 horas en la Casa da Cultura de Milladoiro.

Dará un saludo de bienvenida el alcalde socialista de Ames, Blas García, para, a renglón seguido, dar paso a las intervenciones político-sindicales del secretario xeral de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, la secretaria xeral de CC.OO.-Galicia, Amelia Pérez, y la representante de EQUO-Galicia, Teresa Bañobre.

En esta primera parte también participará el secretario de Estado de Juventud e Infancia y responsable de Política Municipal de Izquierda Unida Federal, Rubén Pérez Correa.

En la segunda parte de la apertura, será el turno de la secretaria de Organización de Movemento Sumar Galicia, Gloria Alonso, del diputado en el Congreso Manuel Lago, de la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Barbero, y del secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López. Además, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participará a través de un vídeo.

DOS RELATORIOS

En el primer relatorio propuesto para debatir, 'Camiño cara as municipais', Sumar expone que el municipalismo debe "construir uno de los pilares centrales" de su proyecto político. Pone el foco en el impulso de políticas de proximidad y el asentamiento organizativo del partido.

Por ello, sostiene que la Conferencia que se celebra este sábado debe servir "para fortalecer una estrategia municipal de país, asentada en la cooperación política, en el arraigo territorial y en la capacidad de construir alternativas de gobierno progresistas desde abajo".

El objetivo, apuntan, es fortalecer a las entidades locales para que el municipalismo gallego tenga capacidad para confrontar desafíos como "la crisis de la vivienda, la expansión de la turistificación, el deterioro de los servicios públicos municipales, el abandono del rural, la precarización de los cuidados, el debilitamiento del comercio local y la desafección política, especialmente entre la juventud".

"Queremos fortalecer el poder local como herramienta de cohesión territorial e igualdad entre comarcas, ciudades y rural. Las elecciones municipales de 2027 representan una oportunidad para consolidar el proyecto político de Movimiento Sumar Galicia, ampliar su presencia institucional y fortalecer una alternativa progresista y transformadora en todo el país", reivindica.

Sobre la relación con las candidaturas locales existentes en el espacio de la izquierda más allá del PSOE, Sumar Galicia entiende que la construcción de una alternativa pasa "por la cooperación, el respeto mutuo y la capacidad de sumar con las candidaturas municipalistas ya existentes".

En este sentido, el relatorio recoge que mantendrán una relación de "acompañamiento, apoyo y coordinación" con estos espacios progresistas en los que ya participan personas de la organización. "El objetivo debe ser construir acuerdos programáticos amplios, útiles y centrados en las necesidades reales de la ciudadanía", resumen.

En cuanto al segundo documento que se debatirá en la Conferencia Política de este fin de semana, 'Camiño ás xerais 2027 e ás eleccións galegas 2028', la formación que lidera Paulo Carlos López, tras destacar que el contexto internacional también marca la agenda, se centra en ámbitos como la vivienda, el feminismo, la sanidad y la educación pública, cultura, lengua y dependencia, así como en las infraestructuras y el rural.