Sumar Galicia elegirá a sus candidatos a las alcaldías de las ciudades entre septiembre y octubre

Archivo - El secretario general de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, atiende a los medios durante una manifestación a favor del Día das Letras Galegas, a 17 de mayo de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). La movilización ha sido c - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Nacional de Movemento Sumar Galicia ha aprobado este jueves el reglamento que abre oficialmente el proceso de elección de las candidaturas municipales para 2027, que incluye que los candidatos deberán estar elegidos entre los meses de septiembre y octubre.

El secretario xeral, Paulo Carlos López, ha subrayado que los comicios municipales "no comienzan con la campaña electoral, sino mucho antes, construyendo proyectos sólidos y conectados con la realidad de cada territorio".

En una nota de prensa, el líder de Sumar Galicia ha reivindicado que la formación ha demostrado en el Gobierno central que las políticas "más ambiciosas para ampliar derechos y proteger a la mayoría social" llevan su sello. Ahora, ha asegurado, quieren llevar "esa misma fuerza transformadora" a los ayuntamientos gallegos.

Además de la elección de las candidaturas en las ciudades, Movemento Sumar Galicia promoverá la creación de nuevas candidaturas municipalistas, en colaboración con el resto de organizaciones y actores del espacio progresista. También dará apoyo político y organizativo a más de 20 candidaturas municipales ya constituidas.

"Nuestro objetivo es gobernar donde la ciudadanía nos dé su confianza y ser decisivos para hacer posibles gobiernos progresistas en muchos más ayuntamientos", ha reivindicado Paulo Carlos López antes de señalar que parten "de una base sólida", con "más de 20 proyectos municipalistas" en los que comparten espacio "y horizonte político" y que aspira a seguir ampliando.