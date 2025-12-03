SuperArte, el espectáculo inclusivo "más importante" de Europa, llega a Vigo de la mano de Fundación Sifu y Afundación

VIGO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Afundación de Vigo acogerá este miércoles, por primera vez en Galicia, SuperArte, considerado "el espectáculo inclusivo más importante de Europa" que visibiliza el talento artístico de personas con discapacidad.

El evento, promovido por la Fundación SIFU con la colaboración Afundación, busca demostrar que el arte puede ser un motor de cambio social y una herramienta para la transformación y la integración. Se celebrará este miércoles a partir de las 19.00 horas y todo lo recaudado se destinará al Programa de Becas SuperArte de la Fundación SIFU, que ofrece formación y oportunidades artísticas a jóvenes con discapacidad.

Según la directora del programa, Mireia Fuertes, la idea es orientar, acompañar y mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad que tienen alguna inquietud artística. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que el programa comenzó hace más de 5 años con el lanzamiento de unas becas artísticas para detectar talento entre jóvenes con discapacidad.

A partir de ahí, más personas se han unido para impulsar un ecosistema con colaboradores en todo el territorio nacional, abarcando todo tipo de capacidades y tratando de aflorar el talento artístico de estos jóvenes para que puedan expresarse.

Así, ha agradecido la colaboración de entidades como Afundación, que permite desarrollar el espectáculo por primera vez en Galicia, así como de otras asociaciones como la Fundación IgualArte, entre muchas otras.

"Ahora mismo SuperArte es el espectáculo de arte inclusivo más importante de Europa, que agrupa actuaciones de música y danza con músicos con o sin discapacidad", ha reivindicado Fuertes, destacando también la ayuda del Conservatorio Superior de Música de Vigo.

ARTE Y TECNOLOGÍA

Una de las innovaciones de Fundación SIFU, según ha dicho, es su apuesta por el uso de la tecnología para hacer accesible la música para todas las personas. Por ello, durante el concierto podrán verse instrumentos como Eye Harp, que se toca a través de los ojos, o el Travel Sax, que permite tocar a personas con capacidad pulmonar reducida.

Precisamente Joel Bueno ha sido uno de los músicos que ha permitido el desarrollo del Eye Harp y hemos tenido la suerte de poder conocerlo. Pese a su parálisis cerebral, desde muy pequeño se ha interesado por la música, debido a que sus hermanos tocaban distintos instrumentos. Sus padres siempre han tratado de ayudarlo buscando la manera de que pueda ser lo más autónomo posible y la música se convirtió en una forma perfecta para hacerlo.

"Yo empecé a los 10 años. El Eye Harp era totalmente distinto a lo que es a día de hoy. Desde ese día hemos estado desarrollando y perfeccionando el instrumento con su creador", ha explicado el propio Joel Bueno gracias a comunicarse a través de su tablet, que también controla con la mirada.

Su padre ha indicado que cuando el joven, que ahora ya tiene 18 años, quiso empezar a tocar, descubrieron que en Grecia Zacarías Vamvakousis estaba desarrollando un software que trataba de permitir a personas con movilidad reducida tocar a través de los ojos. Así, contactaron con él y su hijo fue la persona que ayudó a crear y mejorar el instrumento.

Ahora, según ha contado el propio Joel, han puesto en marcha una innovación que permite tocar un piano físico con un brazo robot a través de las órdenes que él da con los ojos. "Al principio había un montón de latencia desde que yo tocaba la nota y el robot la ejecutaba, pero a lo largo del tiempo hemos ido mejorando y ahora ya no hay casi latencia", ha explicado el catalán en un pequeño parón entre los ensayos para la actuación de este miércoles.

Ismael Rosario es otro de los chavales que puede disfrutar de la música gracias al Eye Harp. Él ha contado que está "muy contento" de poder aprender música pese a su parálisis cerebral, mostrando su felicidad de visitar Galicia con este espectáculo, ya que él vive en las Islas Canarias.

RAP Y POESÍA

Nieves López, conocida como China Nevada, será otra de las artistas que participará en el show. A través de la poesía y el rap ha aprendido a desarrollar su arte interior pese a su discapacidad. Ella misma ha reivindicado la importancia de poder subirse a un escenario junto con el resto de sus compañeros para crear arte.

"Es increíble. Cada vez que subo al escenario con todos ellos lo que siento es único. Somos un conjunto haciendo algo muy bonito juntos con el mismo fin, que es llenar el escenario de arte cada uno con sus capacidades y de la mejor manera posible", ha dicho.

Llegada desde el barrio de Vallecas de Madrid, ha puesto en valor que la música le da "esperanza" para seguir luchando en su vida diaria, pese a la patología psicosocial que sufre. Además, ha reconocido, entre risas, que "siempre termina llorando de la emoción" los espectáculos.

Todos ellos, y muchos otros que formarán parte del espectáculo SuperArte este miércoles en Vigo, harán a todo el público disfrutar del arte y borrar los estigmas preconcebidos.

En concreto, la logopeda y divulgadora en redes sociales Inés Rodríguez será la encargada de conducir el espectáculo, en el que también estarán presentes, entre otros, Mario Peña, cantante y músico de ukelele; Johann Sebastian como barítono; Jair Víctor Codina y Sergio Milán bailando; Pascal Kleiman como productor musical; el violinista Aarón Moratón; el cantante y rapero Adrián Esparza; el pianista Iker López, o la contrabajista Lucía Sanguino, además de una veintena de músicos del Conservatorio Superior de Música de Vigo y de la Fundación Igualarte y miembros de la Orquesta SondeSeu y músicos de la ETRAT.

1033049.1.260.149.20251203122057