Supremo rechaza el recurso de Audasa contra el fallo que le obliga a devolver peajes cobrados durante las obras en Rande

Archivo - Obras en el puente de Rande. - EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de Audasa, concesionaria de la autopista AP-9, contra el fallo que le obligó a devolver parte de los peajes cobrados durante las obras llevadas a cabo en el Puente de Rande.

En su providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo considera que no se ha justificado la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, como reclamó la empresa, asegurando los magistrados que "la invocación formal de un derecho constitucional no permite promover este incidente excepcional para intentar reabrir una controversia ya resuelta".

Por ello, ha rechazado el recurso, indicando que no cabe recurso contra su providencia.

Ante esta noticia, la asociación En-Colectivo ha celebrado que el Supremo rechazase la "maniobra" de Audasa, que presentó un "incidente de nulidad de actuaciones" al considerar que se habían vulnerado "derechos fundamentales".

"Con esta nueva resolución, el Tribunal Supremo desmonta de forma contundente el argumento esgrimido por la concesionaria y deja claro que el procedimiento se desarrolló con todas las garantías, sin que exista lesión alguna de derechos fundamentales. Para En-Colectivo, este pronunciamiento refuerza aún más la solidez jurídica de la sentencia y consolida el derecho de los miles de usuarios afectados a recuperar lo pagado indebidamente, con los intereses correspondientes", ha reivindicado la asociación, que confía en la devolución "inmediata" de los peajes cobrados de forma indebida.

Aunque Audasa podría aún intentar interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, desde En-Colectivo consideran que la "contundencia" de la providencia del Supremo hace "muy difícil" que dicho recurso pueda prosperar, "al carecer de contenido constitucional real".

"Este rechazo supone un paso muy importante y envía un mensaje claro: las sentencias están para cumplirse y los derechos de los ciudadanos deben ser respetados", ha señalado Diego Maraña, presidente de En-Colectivo. "Confiamos en que Audasa abandone definitivamente la vía de la dilación y proceda a devolver cuanto antes el dinero a los usuarios, que llevan años esperando justicia", ha añadido.