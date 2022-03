Suspendido el juicio por la tala masiva de árboles en San Pedro de Rocas (Ourense)

OURENSE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio por la tala masiva de árboles en San Pedro de Rocas, en el municipio ourensano de Esgos, que tendría que haberse celebrado en la mañana de este jueves entre la Fundación Moreiras-San Pedro de Rocas y la Diputación Provincial ha sido suspendido por causas procesales.

La Fundación Moreiras-San Pedro de Rocas ha explicado que hizo entrega de un nuevo informe técnico a principios de semana, un documento que fue trasladado a las partes el pasado lunes.

"Ellos tienen 5 días para contestar y hacer proposición de pruebas respecto a lo mostrado en ese documento", explica la fundación, que detalla que, "como todavía no han pasado los cinco días", "han suspendido el juicio alegando que se podría causar indefensión".

El abogado de la entidad sostiene que se trata de evitar que la resolución que ponga fin al procedimiento "esté viciada de nulidad" y explica que aún no hay nueva fecha para la celebración del juicio. "Nos dijeron que cuanto antes puedan lo meterán pero dependemos de la agenda judicial y no me aventuro a decir que será antes de agosto", ha dicho.

Así pues, por el momento, sigue la tala porque no hay ninguna resolución judicial que suspenda tal ejercicio. Desde la Fundación profundizan y aseguran que los trabajos están avanzando a lo largo del día de hoy "a tal velocidad que en 24 horas pretenden tener todo cortado por el pie".

"Nocturnidad y alevosía, así es como están haciendo las cosas", denuncia la entidad, que sostiene que "esto es una vulneración de los derechos y una vulneración de la justicia".

"La administración tiene una boca ancha para todo lo que quiere. Tenemos una sensación de injusticia increíble porque en este mismo momento siguen las motosierras funcionando", ha lamentado el presidente de la Fundación, Juan Carlos Moreiras.

Además, ha asegurado "no entender" cómo "no se esclarece primero la justicia" para tomar una decisión. "Con las cuestiones procesales de aquí y de allí se ha ido prolongando una decisión que debería estar tomada ya". Considera el presidente de la Fundación que "están desamparados" y los daños que "se han producido, se van a producir y se están produciendo son irreparables".