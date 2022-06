Tanxugueiras lanza o seu terceiro disco o venres 29 de xullo que inclúe temas como 'Terra', 'Midas' ou 'Desidia'

O trío galego tamén estreará o seu novo 'single', 'Seghadoras', durante a noite de San Juan en todas as plataformas dixital

O grupo de cantareiras e pandereteiras Tanxugueiras anunciou a data de lanzamento do seu terceiro disco, que será o venres 29 de xullo. Este proxecto incluirá sinxelos xa presentados como 'Terra' --canción coa que participaron no Benidorm Fest--, 'Desidia', 'Pano Corado', 'Averno', 'Figa' ou 'Midas'.

Doutra banda, o novo álbum, que as artistas avanzan nos directos do seu Xira Midas, será presentado oficialmente unha semana despois. Concretamente, o sábado 6 de agosto procederase á presentación oficial do disco no Sorrías Baixas de Bueu, na provincia de Pontevedra.

Respecto deste anuncio, o grupo presentou a Plataforma de Afectadxs polo Novo Álbum de Tanxugueiras. Este espazo web (http://www.tanxuafectadxs.gal/) alberga vídeos con declaracións de "afectados" que sofren de "tanxumono".

Pola súa banda, o novo disco, que aínda carece de nome e portada, pódese adquirir mediante reserva. O acceso á preventa está dispoñible desde a propia páxina web da plataforma de "afectados" ou a través de https://www.lacasadeldisco.es/tanxugueiras-cd-.html por 16,90 euros.

NOVO SINXELO EN SAN JUAN

Ademais da presentación do seu novo disco, as Tanxugueiras tamén revelaron que na noite de San Juan publicarán un novo tema. Trátase de 'Seghadoras' que, a partir das 00,00 horas do 24 de xuño, estará dispoñible en todas as plataformas dixitais.

Esta nova canción virá acompañada dun videoclip do son protagonistas o tres integrantes do grupo: Sabela Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro.