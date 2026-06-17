Tarde de tormentas en las provincias de Lugo y Ourense: Unos 5.000 rayos, bajos anegados y aviso de peligro por granizo

Archivo - Una persona con paraguas camina en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo, Galicia (España). Durante esta mañana de miércoles, Galicia ha registrado vientos de más de 150 kilómetros por hora, en concreto, el valor máximo, según Meteogal - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Lugo y Ourense han registrado tormentas durante esta tarde de miércoles, una jornada con alerta amarilla de la Aemet en la que se han producido inundaciones en bajos y garajes en diferentes municipios.

Según explican fuentes del 112 Galicia a Europa Press, no consta ninguna persona herida y tan solo se han producido diferentes avisos de entidad menor por inundaciones.

Entre otros ejemplos, el 112 cita un aviso por un garaje inundado en la calle Roberto Baamonde y de un bajo en la calle Celso Emilio Ferreiro, ambos en Monforte; una vía anegada por debajo de la vía del tren en el municipio de O Barco; un garaje con problemas de entrada de agua en al calle Irmandiños, en Vilamartín; así como otras llamadas por trombas de agua en ayuntamientos como Viana do Bolo.

Por su parte, MeteoGalicia ha registrado unos 5.000 rayos en esta tarde de miércoles en la comunidad, principalmente en las provincias de Ourense y Lugo. El tramo entre las 19,00 y las 20,00 horas ha sido el de más actividad eléctrica.

Así, MeteoGalicia ha pedido precaución por caída de granizo, especialmente para aquellos que vayan en coche. Señala que ha tenido lugar "lluvia muy fuerte, y en algunas zonas torrencial, entre el centro de Lugo y el suroeste de Ourense".

Junto a esto, el ente meteorológico gallego ha activado un aviso amarillo para este jueves, 18 de junio, por tormentas en la montaña de Lugo (A Fonsagrada y Os Ancares), entre las 15,00 y las 21,00 horas.

MÁXIMAS DEL DÍA

De tal forma, Carballeda de Valdeorras (Ourense) se anota la máxima agua acumulada durante este 17 de junio, con 31 litros por metro cuadrado. Le sigue Sober (29 litros por metro cuadrado).

Mientras, la máxima temperatura han sido los 35,7 grados de Leiro, a las 17,40 horas. Asimismo, la Serra do Eixe, en el municipio ourensano de A Veiga, ha contado con una ráfaga de viento de 108 kilómetros por hora a las 19,20 horas, máxima del día.