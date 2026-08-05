La tasa turística de Santiago recaudó 1,75 millones de euros en los primeros nueve meses tras su entrada en vigor

La concejala de Turismo de Santiago, Míriam Louzao, presenta la "marca" asociada a la recaudación de la tasa turística, a 5 de agosto de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha recaudado un total de 1.759.452,21 euros a través de la llamada tasa turística tras su entrada en vigor en octubre de 2025, según ha revelado la concejala de Turismo, Míriam Louzao, que este miércoles ha presentado la "marca" que usará el ente local para usar en las acciones financiadas con el impuesto a las estancias turísticas y que toma la forma de una maleta.

En concreto, en el primer periodo, que abarca entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, se recaudó un total de 617.636,25 euros; y, en el primer semestre de 2026, 1.141.816,46 euros. Para Louzao, estas cifras dan una idea "más cercana a la realidad" de cómo el impuesto puede repercutir en las arcas municipales, aunque cabe tener en cuenta que el aeropuerto estuvo cerrado en mayo y que todavía falta sumar los tres meses "más potentes".

De esta formas, estas cantidades, que se recaudan semestralmente, serán las que figurarán en las cuentas municipales de este año. La previsión inicial era recaudar en torno a tres millones de euros, ya que se contaba con los ingresos de lo que resta de año. Finalmente, no será así por un "cambio de criterio", de modo que lo que figurará como ingresado en 2026 serán las autoliquidaciones realizadas este año: la de enero, correspondiente al último tramo de 2025, y la de julio, vinculada al primer semestre de 2026.

Las cantidades recaudadas hasta ahora han sido destinadas a programas como los Xogos do Eixo Atlántico, con un gasto de 400.000 euros; al 'videomapping' de las fiesta del Apóstol, al que se destinaron 100.000 euros, y el encuentro Sabor a Novo, con un coste de 16.000 euros.

Todas ellas son propuestas realizadas en el mes de julio con el propósito de contar una "mayor oferta" para quien visita la ciudad y "reforzar" las estancias de ese mes, en el que el sector hotelero suele localizar una "leve caída" de las visitas. A su vez, tenían el fin de "mejorar la vida de las personas que viven en Compostela", que pudieron participar en todos estos eventos.

También se ha destinado parte de lo recaudado a las campañas de comunicación y de márketing que el Ayuntamiento está haciendo en los lugares donde hay conectividad aérea desde la terminal de Lavacolla. De hecho, la responsable local ha recordado que, si no fuera por el impuesto, "no se podría tener mantenido la cantidad que se destinaba" a ello.

PRÓXIMOS DESTINO DE LOS FONDOS

En esta ocasión, el destino de la recaudación ha sido escogido de forma "excepcional" por el Ayuntamiento al tratarse de un "año atípico", puesto que era el primero. Hasta el mes pasado no se constituyó el Foro de Turismo Sustentable y, en septiembre, se reunirá por primera vez la comisión permanente. Este órgano se encargará de debatir el destino de los fondos.

En la reunión de septiembre, el gobierno local dará cuenta, entre otras cuestiones, de los programas y actuaciones que se realizaron o realizarán con cargo a la recaudación del impuesto y del trabajo que Turismo de Santiago está haciendo para mejorar la conectividad aérea del Rosalía de Castro.

PRESENTACIÓN DE LA MARCA

Además, la concejala de Turismo ha aprovechado su comparecencia para presentar oficialmente la "marca" asociada, elaborada por la agencia Somos 100x100 y que ya ha sido utilizada para identificar las actividades realizadas hasta ahora. Según la ha descrito, se trata de una imagen "sencilla" y con un texto que identifica "claramente" a qué corresponde. "Financiado co imposto de estadías turísticas", dice.

Este diseño toma "simbólicamente" la forma de una maleta, ya que se trata de un elemento que se asocia "tanto con la idea de viaje como con la idea de pernocta y, por lo tanto, con la idea de estancia turística", ha resumido Louzao.