Un taxista de Vigo acepta 2 años de prisión por agredir sexualmente a una clienta en agosto de 2024

VIGO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un taxista de Vigo ha aceptado 2 años de prisión como autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal a una clienta, en una vista de conformidad que se ha celebrado este viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2024, cuando el acusado llevaba a la víctima y a otras personas en su taxi. En un momento determinado, el resto de pasajeros dejó el vehículo y se quedaron solos el chófer y la chica. Entonces, el taxista llevó a la mujer a un descampado y la agredió sexualmente.

En la vista de este viernes, el procesado ha reconocido los hechos en base a un acuerdo con la Fiscalía, para lograr una rebaja de la pena (inicialmente, el ministerio público pedía para él 12 años de prisión), aunque fuera de la sala ha mantenido su inocencia.

Finalmente, ha sido condenado a 2 años de cárcel y se ha apreciado la atenuante de reparación del daño, ya que el hombre ha consignado la indemnización íntegra para la perjudicada, de 9.000 euros. Con todo, la sentencia no es firme, y la defensa se ha reservado el derecho de recurrir.

Además de la pena de prisión, se le ha impuesto la inhabilitación para ejercer oficio que requiera contacto con menores durante 5 años, y la medida de libertad vigilada por el mismo tiempo. Igualmente, no podrá comunicarse con la víctima ni acercarse a menos de 10 metros de ella durante otros 5 años.

El tribunal ha suspendido la ejecución de la pena de prisión durante 5 años, a cambio de que el acusado no delinca en ese tiempo, de que no incumpla la orden de alejamiento y de que se someta a una programa de reeducación sexual.