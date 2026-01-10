Tellado sugiere que Zapatero "pudo enriquecerse a costa" de Venezuela y celebra que la "lupa" judicial esté sobre él

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante la apertura de la 28 Interparlamentaria del PP. - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha celebrado que la Audiencia Nacional haya abierto diligencias contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro a raíz de una querella de 'Hazte Oír' y ha subrayado que tendrá que explicar sus "chanchullos", al tiempo que ha sugerido que "pudo enriquecerse a costa" de Venezuela.

En el arranque de la 28 Interparlamentaria que se celebra este fin de semana en A Coruña, Tellado ha ratificado que los populares forzarán el paso por el Senado, en el marco de la 'comisión Koldo', de Francisco Salazar, pero también de Rodríguez Zapatero, de quién, con la intervención de EE.UU. como telón de fondo, se ha preguntado "qué tal habrá dormido estas semanas".

"Supongo que mal; si no mal, regular; pero especialmente esta noche habrá dormido muy mal", ha reflexionado ante los populares reunidos en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña, antes de lamentar que fue Zapatero el que "desenterró el odio en España" e hizo "bandera política del revanchismo" entre españoles.

Para el secretario general del PP, fue con el expresidente socialista con el que "empezó todo". "Empezó definiendo a (Arnaldo) Otegi como aquel hombre de paz y acabó enorgulleciéndose de ser amigo de Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen de Maduro", ha censurado, para sugerir, al tiempo, que el expresidente se podría haber "forrado" a costa "de los derechos" del pueblo de Venezuela.

El dirigente popular ha remarcado que en la pasada jornada se hizo público que la Audiencia Nacional investigará los vínculos de Zapatero con el chavismo y, tras recalcar que él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "están hechos de la misma pasta", ha agregado que a los populares les parece "muy bien" el paso judicial.

"A ver si la Justicia consigue hacerle hablar. Ya está bien de esa opacidad y ya está bien de tantas mentiras y, sobre todo, ya está bien de tanta impunidad", ha proclamado Tellado, quien ha afeado a Zapatero de no haber dado "ni una sola explicación de sus chanchullos" y "encima permitirse dar lecciones de democracia" en los últimos años.

"BLANQUEAR UN RÉGIMEN SANGUINARIO" A CAMBIO "DE NEGOCIOS"

Ahora, ha contrapuesto, deberá aclarar "cuánto dinero le ha reportado su amistad con la dictadura de Nicolás Maduro".

"Tenemos que decirle que se acabó", ha continuado, para remarcar que los españoles "tienen derecho a saber" si el expresidente socialista participó de "blanquear un régimen sanguinario a cambio de negocios".

A su juicio, "la realidad" es que el PSOE "tiene un líder cuya carrera política pudo financiarse con fondos procedentes de prostíbulos" y un "exlíder que pudo enriquecerse a costa de la libertad, la dignidad y los derechos del pueblo venezolano".

LA "LUPA" DE LA JUSTICIA, SOBRE ÉL

"Y con esa mochila tan pesada ahora pretenden hacernos creer que los presos políticos han sido liberados gracias a Zapatero. Vaya desfachatez. ¿Cómo pueden tener tanta cara?", se ha preguntado, para concluir que "lo único" que hizo el PSOE ante "la dictadura venezolana" es "mirar para otro lado, cortejar al tirano Maduro y avergonzar al conjunto de nuestro país".

"Por eso no me extraña que Zapatero lleve tantos años desaparecido de la esfera pública. Por la campaña extremeña ni se le vio. De repente ha dejado de ir a los actos del PSOE y de hacer declaraciones. Pues ya tiene la Justicia poniendo la lupa sobre él y tendrá que dar la cara en el Senado porque así lo ha decidido la dirección del PP de España", ha recalcado.