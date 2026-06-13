Las temperaturas rozan los 37 grados en las cuatro provincias de Galicia en una tarde de alertas por calor y tormentas

Archivo - Una mujer en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia atraviesa una nueva jornada de calor intenso y los termómetros han marcado esta tarde temperaturas en torno a los 37 grados en municipios de todas las provincias gallegos, con los valores máximos registrados en Ourense. Allí, las estaciones con las que cuenta Meteogalicia en la ciudad recogieron 37.8 y 37.4 ºC a las 16.00 horas.

El día, que ya arrancó con valores de en torno a los 30 grados, ha estado marcado por las altas temperaturas, al igual que el viernes. Esta situación ha sido generalizada en todo el territorio: Ferrol registró 37.3 ºC a las 15.50; Camanzo, en Vila de Cruces (Pontevedra), 36.9 ºC a las 15.00, y Lugo, 36.8 ºC a las 17.10.

Estas han obligado a activar el aviso amarillo por calor en las horas centrales del día, entre las 15.00 y las 21.00. De esta forma, están afectadas las zonas de Valdeorras y el Miño de Ourense; el sur y el centro de Lugo; en Pontevedra, el área del Miño (entre O Baixo Miño y Paradanta), y el interior y el noroeste de A Coruña.

Además, la montaña de Ourense y la montaña y el sur de Lugo también están en nivel amarillo por tormentas localmente fuertes. Este es el efecto provocado por la influencia de las altas presiones sumada a la presencia de aire frío en altura que ha inestabilizado la atmósfera.