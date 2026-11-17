Archivo - La cascada de Fervenza de Belelle (A Coruña) durante la borrasca que afecta a Galicia, a 27 de enero de 2026, en Neda, A Coruña - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Integrado de Atención a Emerxencias (CIAE) 112 Galicia gestionó un total de 395 incidencias en relación con los fenómenos meteorológicos adversos entre este lunes y las primeras horas del martes, concretamente hasta las 8:00 horas.

Además, se alcanzaron las 2.466 llamadas durante este intervalo, aunque no hubo que lamentar incidencias de consideración.

La mayoría de este avisos llegaron por incidentes relacionados con las vías de circulación, cómo la caída de árboles o ramas en las carreteras, con 143 avisos. También destacan el número de intervenciones de los equipos de emergencias para prevenir riesgos (40), las incidencias por cables caídos (27) o los avisos por desprendimientos de tierra o piedras (12).

La provincia de A Coruña fue la más damnificada, con un total de 170 incidencias inscritas, seguida por la provincia de Pontevedra, con 118 incidencias, junto con Lugo (73) y Ourense (31). Además, Vigo fue el municipio más afectado con hasta 16 avisos.

Otros ayuntamientos en los que la climatología adversa se dejó notar con especial relevancia fueron Santiago (15), Ribadeo (11), Ponteareas (10) y Viveiro (10).

La Xunta mantiene activo el Plan Especial ante Risco de Inundacións en Galicia (INUNGAL) en fase de preemergencia. Por el momento, ninguna estación hidrológica supera los umbrales de seguimiento, centrándose lo operativo en la observación continua de los cursos fluviales.