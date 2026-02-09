Temporal.- Un socavón en una carretera de Cervantes (Lugo) obligará a escolares a caminar un tramo para coger el autobús

Imagen del socavón registrado en la LU-P-1402, en Carvantes (Lugo) - DIPUTACIÓN DE LUGO

LUGO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un socavón registrado en la carretera LU-P-1402, que une San Martiño da Ribeira con Vilaquinte por Quindous, en Carvantes (Lugo) obligará a los escolares de la zona y a sus familias a desplazarse caminando un tramo para salvar el desperfecto causado por el temporal en la vía y poder coger el autobús.

En un comunicado, la Diputación de Lugo ha explicado que, debido a los daños originados por las intensas lluvias a la altura de la parroquia de Vilaver, la institución provincial mantiene restringido el tránsito por esta vía al resto de vehículos. Sin embargo, permitirá, exclusivamente, el paso del transporte escolar con el fin de evitar desplazamientos alternativos excesivamente largos.

De este modo, las familias deberán cruzar un tramo caminando --en la zona que resultó más dañada para posteriormente subir a los niños y niñas al transporte escolar.

La Diputación ha explicado que movilizará desde primera hora de la jornada a operarios provinciales con el objetivo de garantizar las máximas condiciones de seguridad para los vecinos y vecinas.

Los informes técnicos realizados señalan que la vía no reúne las condiciones adecuadas para garantizar una circulación ordinaria, por lo que el resto de vehículos no podrá hacer uso de esta carretera mientras se mantengan estas circunstancias.

La circulación autorizada queda limitada exclusivamente al bus escolar. Asimismo, la institución provincial ha establecido itinerarios alternativos, debidamente señalizados, y hace un llamamiento a los vecinos y a los usuarios de la vía a que extremen la precaución y respeten la señalización provisional instalada.

La Diputación ha asegurado que está agilizando los trámites para que las obras puedan realizarse lo antes posible.