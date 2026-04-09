Teo (A Coruña) debate este jueves en un pleno extraordinario sobre la planta de residuos de la construcción de Cacheiras

Vecinos de Teo protestan contra la planta de residuos de la construcción que pretende ubicarse en Cacheiras - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teo ha convocado para la tarde de este jueves un pleno extraordinario para debatir sobre la planta de tratamiento de residuos de la construcción que la empresa de excavaciones y demoliciones Midón pretende ubicar en Cacheiras, en una zona con varias viviendas unifamiliares y servicios públicos próximos y que ha generado contestación social entre el vecindario.

Según informa el consistorio en un comunicado, "la alcaldesa dará voz a un representante de los vecinos que conforman la Plataforma -aunque no está formalmente constituida-", en referencia a la Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras, en la que se han agrupado contrarios a situar esa actividad "en un entorno con viviendas muy próximas, accesos locales y afecciones evidentes de ruido, polvo, tráfico pesado e impacto visual".

En el comunicado, el ayuntamiento gobernado por el PP insiste en que la autorización de ese proyecto es "competencia exclusiva de la Administración autonómica" y señala que el consistorio "no puede emitir ningún tipo de informe vinculante ni presentar alegaciones a la consulta realizada".

Al respecto, explica que la Xunta reclamó al Ayuntamiento de Teo un informe de viabilidad urbanística de la parcela, el cual no fue emitido "para ver si así daban por archivado el expediente". Esta vía no prosperó, pero el ayuntamiento recuerda que el artículo 35 de la Ley del Suelo estipula que se permitirán las instalaciones e infraestructuras públicas o privadas para la gestión y tratamiento de residuos inertes en suelo rústico.

La parcela de Midón está en suelo rústico, "no en suelo rural o residencial", aclara el gobierno de Lucía Calvo de la Uz. "Por lo tanto, la autorización es viable y el informe que debía emitir el ayuntamiento tendría que ser favorable sí o sí", agrega.

¿POR QUÉ NADIE PRESENTÓ ALEGACIONES?

En el pleno ordinario del 25 de marzo, mientras más de un centenar de vecinos protestaban fuera de la casa consistorial, la alcaldesa dijo que "si fuera por ella no se implantaría esta gestora en ese núcleo, sino en suelo industrial". Los vecinos contrarios a la planta de Midón reclaman también que se ubique en el polígono empresarial de A Ramallosa y no tan cerca de viviendas unifamiliares.

El comunicado municipal alude también a que en diciembre de 2024, la Plataforma Casalonga Limpa publicó en redes que el proyecto estaba en exposición pública hasta mediados de enero de 2025. Señala que esa plataforma la "siguen otros partidos políticos de la oposición", pero "en ese momento tampoco se opusieron ni informaron al vecindario".