El tercer acusado de detener ilegalmente a una menor en Vilalba (Lugo) queda absuelto al no reconocerlo la víctima

LUGO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto al tercer acusado de detener ilegalmente a una menor de 14 años cuando se dirigía hacia su domicilio en la localidad lucense de Vilalba al no reconocerlo la víctima en el juicio.

La sala ya había absuelto, dentro del mismo procedimiento, a otras dos personas, pero en esta ocasión solo enjuició al acusado que estuvo en rebeldía.

En los hechos probados de la sentencia, el tribunal indica que, el 3 de septiembre de 2023, una menor fue forzada a entrar en una furgoneta, de la que finalmente logró escapar poco después.

Los magistrados, al evaluar la prueba presentada, han concluido que no existe evidencia suficiente que acredite la participación del acusado en los hechos, ya que la víctima no lo reconoció durante el juicio y admitió haberse equivocado en su identificación inicial. La sentencia no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

JUICIO

El juicio contra este hombre se celebró este martes y el acusado se negó a contestar a las pregunta. Mientras, la víctima, al igual que había hecho en el anterior proceso, también negó reconocer al acusado como presunto autor de los hechos y tampoco coincidió en la descripción de la furgoneta con lo dicho en la instrucción del caso.

Los hechos se remontan a septiembre de 2023, durante la celebración de las fiestas patronales en Vilalba. Según se recoge en el escrito de Fiscalía, la joven caminaba junto a su hermano en dirección a su casa cuando fue interceptada por una furgoneta de la que salió una mujer, que la metió a la fuerza en el vehículo.

Pocos metros más adelante, la víctima logró salir del mismo por sus propios medios y huyó a su casa, muy próxima al lugar, donde estaba su padre. Estos denunciaron el secuestro culpando directamente a la familia de los acusados, residentes en Rábade, con los que tenían varias disputas.