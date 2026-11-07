El tercer retiro de Rueda y sus conselleiros arranca en San Clodio para "hacer balance" y "definir prioridades"

El presidente de la Junta de la Xunta, Alfonso Rueda (c), y su gobierno, durante un retiro en el Monasterio de San Clodio, a 7 de noviembre de 2026, en Leiro, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tercer retiro de trabajo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y su equipo de gobierno ha arrancado este sábado en el Mosteiro de San Clodio, en Leiro (Ourense), con el fin de "hacer balance, analizar los proyectos en marcha y definir las prioridades de los próximos meses".

Ese es el objetivo definido por el titular del Ejecutivo gallego en un mensaje publicado este sábado en 'X', con el que ha compartido el inicio del encuentro y ha confirmado la asistencia de sus 12 conselleiros y conselleiras. "Arrancamos en Leiro dos días de trabajo con todo el equipo del Gobierno gallego", ha indicado.

La de San Clodio será la tercera convocatoria de este tipo desde que Rueda decidió recuperar un formato habitual en la época en la que Manuel Fraga presidía la Xunta. En la jornada del sábado, cada conselleiro expondrá sus principales líneas de actuación, y el domingo habrá una intervención de Rueda para informar sobre los resultados del encuentro.

UN GOBIERNO RECIÉN REMODELADO

Aunque la fecha otoñal y en el entorno de la presentación de los presupuestos es la habitual, el contexto electoral y la reciente remodelación del Ejectuvo imprimen características diferenciales a esta cita. La misma se produce tras la salida de Fabiola García de la Consellería de Política Social e Igualdade para concurrir de número 2 por A Coruña en la lista del PP al Congreso.

Por tanto, esta es la primera vez que Ángeles Vázquez, hasta ahora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, acude a un retiro como titular de Política Social e Igualdade. Por su parte, Nicolás Vázquez se estrena en este tipo de citas al haber heredado la cartera que lideraba hasta ahora Ángeles Vázquez.