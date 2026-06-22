Los termómetros alcanzan los 39,6 grados en la ciudad de Ourense

Archivo - Un termómetro en Vigo. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

OURENSE 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ourense ha registrado este lunes la temperatura más alta de Galicia, con 39,6 grados, un valor que se ha situado casi un grado por encima de la máxima del domingo, donde los termómetros de la capital provincial alcanzaron los 38,9 grados.

Según los datos de Meteogalicia, la temperatura más alta de lo que llevamos de lunes se registró a las 17,50 horas en las dos estaciones de Ourense, que marcaron 39,6 grados una, y 39,3 la otra.

Además, la estación de San Clodio, en Ribas de Sil (Lugo), alcanzó los 38,6 grados, la de Monforte, también el Lugo, los 38,1, y la de Leiro, los 37,3 grados.

Así las cosas, la Xunta ha informado de que se mantienen activas las alertas por calor en varias zonas de la Comunidad.

En concreto, se mantiene nivel rojo en el centro de la provincia y la montaña de Lugo, nivel naranja en el interior de la provincia de A Coruña, sur de Lugo, noroeste de Ourense, Miño a su paso por Ouresen, comarca de Valdeorras, montaña de Ourense e interior de la provicia de Pontevedra.

Finalmente, están en nivel amarillo el noroeste de A Coruña, la zona de A Mariña y el sur de la provincia de Ourense.

Según ha informado Meteogalicia, las altas presiones situadas en el norte de la Penínsusla atraerán una masa de aire muy cálida procedente del Norte de África, y esa masa estará sobre Galicia hasa el miércoles.

RECOMENDACIONES

Por ello la Xunta ha pedido seguir las recomendaciones para evitar efectos adversos de las altas temperaturas en la salud. En el caso de la actividad deportiva, queda suspendida la actividad federada y la del programa Xogade en zonas de exterior en las zonas afectadas por el nivel rojo de alerta entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Las autoridades advierten de que los grupos de riesgo sob personas mayores de 65 años y menores de 4 años (especialmente los bebés menores de un año), personas con patologías o que estén a tratamiento con determinados fármacos, así como personas mayores que viven solas o en viviendas mal acondicionadas, o trabajadores expuestos a tareas en el exterior.

Entre las recomendaciones están la ingesta de más cantidad de líquidos (sin esperar a tener sed), aumentar el consumo de ensaladas y frutas, evitar comidas copiosas, mantener los alimentos en el frigorífico, usar ropa ligera, permanecer a la sombra y en lugares bien ventilados, evitar actividad al aire libre en horas de calor o vigilar a los menores y las personas mayores dentro de los vehículos.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Coincidiendo con la ola de calor, Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado este lunes una campaña de prevención de los riesgos derivados del calor extremo en los centros de trabajo y ha reclamado reforzar la negociación colectiva para garantizar la protección de la salud de las personas trabajadoras frente a fenómenos meteorológicos "cada vez más frecuentes e intensos".

'Frente al sol: sombra, agua fría y jornada reducida' es el lema de la iniciativa del sindicato, dada a conocer públicamente en Ourense por ser donde se registran las temperaturas más elevadas: en verano de 2025 se alcanzaron los 42,9 grados en junio, un récord histórico para ese mes, y se superaron nuevamente los 40 grados en julio y agosto.

Perante los medios de comunicación intervinieron Alejandra Gesto, secretaria general de CCOO-Hábitat de Galicia; Carmen Villar, secretaria de Salud Laboral de esta federación; y Aida Suárez, secretaria estatal de Salud Laboral y Política Energética de CCOO-Hábitat.

Durante el acto, los representantes sindicales han advertido de que adaptar adaptar el trabajo al cambio climático "ya no es una opción, sino un deber legal, social y ético". Asimismo, han subrayado que las altas temperaturas afectan la cuatro de cada diez personas trabajadoras en el Estado, en un contexto en que sólo el 8% de las empresas cuenta con planes específicos de actuación frente a fenómenos meteorológicos adversos.

CCOO ha recordado que el Real decreto ley 4/2023 establece medidas obligatorias en los trabajos al aire libre en función de los avisos meteorológicos. Así, el aviso naranja deber a adaptar o reducir la jornada laboral, mientras que el aviso rojo implica la prohibición de las tareas de riesgo.

CENTROS SANITARIOS

Por su parte, el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha presentado denuncias formales ante la Inspección de Trabajo y las gerencias de salud por las situaciones de "calor extremo e insoportable" que están sufriendo algunos centros sanitarios, en los que se superan las temperaturas máximas establecidas por ley para poder trabajar en condiciones adecuadas y evitar riesgos para la salud.

SATSE ha explicado en un comunicado que se han llegado a superar los 30ºC en plantas de hospitalización, Urgencias y rehabilitación. Según ha precisado, se han observado este tipo de problemas en centros sanitarios de País Vasco, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Murcia y Canarias, entre otros.

En concreto, se ha referido a los casos de varios centros sanitarios en las provincias de Ourense (Galicia), Salamanca (Castilla y León) o Álava (País Vasco), donde se han registrado temperaturas superiores a los 29 y 30ºC.

Todo ello a pesar de que la normativa en España señala que, en espacios donde se realizan trabajos sedentarios, como las consultas sanitarias, la temperatura debe estar entre 17 y 27ºC, mientras que en entornos donde se realizan trabajos ligeros, como en las plantas de un hospital, debe situarse entre los 14 y 25ºC.

En este contexto, SATSE ha reclamado a los distintos responsables de Sanidad que aumenten la inversión en sistemas de climatización y mantenimiento para asegurar que todos los centros sanitarios cuentan con condiciones óptimas, ante un verano que se prevé más caluroso de lo normal.

'3X3 DEPORTE NA RÚA'

La organización del evento '3x3 Deporte na Rúa', en coordinación con las autoridades municipales y de salud pública, ha tomado la decisión de aplazar a septiembre el evento, que se iba a celebrar este próximo fin de semana en Lugo.

Tal y como han indicado, las altas temperaturas hacen difícil la celebración de la cita, ya que, aunque experimentasen un descenso durante el fin de semana, "la inercia térmica acumulada en el asfalto y el estrés térmico previo de la población desaconsejan la práctica deportiva exterior". La cita se desplaza para los días 11, 12 y 13 de septiembre.