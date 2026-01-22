Tomé lleva el lunes al pleno de Monforte un decreto para tener un sueldo, tras dimitir como presidente de la Diputación

El ex presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante la celebración de un pleno para la elección de la nueva presidenta en la diputación de Lugo, a 14 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). La elección tiene lugar tras la dimisión de José T - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Monforte, José Tomé, llevará el próximo lunes, día 26 de enero, un decreto para asignarse una dedicación exclusiva por su labor como regidor tras dimitir como presidente de la Diputación a raíz de la denuncia por supuesto acoso sexual presentada contra él en el canal interno habilitado por el PSOE. Un hecho por el que también solicitó la baja de las filas socialistas.

El pleno tendrá lugar a las 20,00 horas y se celebrará después que con fecha del pasado 30 de diciembre de 2025 el regidor dejase de percibir la dedicación exclusiva que percibía como presidente de la Diputación.

Al respecto, los concejales del PP de Monforte han denunciado que se trata de una "decisión unilateral" para "asignarse una nueva dedicación exclusiva anual de 85.307,63 euros" con el "amparo y apoyo incondicional de los ediles del PSOE".

En un comunicado, la portavoz popular, Katy Varela, ha asegurado que "esto se debe a que como perdió su sueldo como presidente de la Diputación, debido a que su propio partido lo obligó a dimitir" por la denuncia, ahora Tomé "decide asignarse un sueldo a cuenta del erario público".

"Entendemos que deben remunerarse determinados cargos de gestión, pero dadas las circunstancias, en las que el alcalde dejó de cobrar un suelo den la Diputación porque su partido decidió apartarlo por la denuncia de presunto acoso sexual, entendemos que lo ético y correcto sería dimitir y, en caso de no hacerlo, no asignarse unilateralmente similar sueldo", ha sostenido.

Además, la edil del PP denuncia "el intento de comprar el silencio de los concejales de la corporación" al señalar que en la documentación que pretende aprobar Tomé también figura subida de asignación por asistencia a órganos colegiados, pasando de los 150 euros actuales a 200 euros.

"Lo que está haciendo el alcalde con esta propuesta es intentar comprar el silencio de algunos concejales socialistas que no están de acuerdo con esta decisión e intentar comprar el silencio de la oposición", asegura el PP, que sostiene que "al menos a los ediles del PP no los puede comprar".

TOMÉ ASEGURA QUE EL PP "MIENTE"

Al respecto, el alcalde, José Tomé, ha asegurad que las declaraciones el PP de Monforte sobre su retribución "son mentira" y subraya que la cantidad que se va a aprobar no es de 85.307,63, sino de 62.555,01 euros, que es la asignación bruta correspondiente al año 2026.

Todo ello, según apunta, " y como establece el informe de la Secretaría Xeral" y "en base a las limitaciones establecidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las dedicaciones exclusivas en Ayuntamientos con población comprometida entre 15.001 y 20.000 habitantes".

Además, ha indicado que este salario es notablemente inferior al que percibía en la Diputación de Lugo, que para este año sería de 79.978 euros brutos anuales. "Es decir, el salario que se aprueba en el Ayuntamiento de Monforte es 17.423,81 euros inferior al que percibiría de seguir en la Presidencia de la institución provincial", subraya.