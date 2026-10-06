Las tormentas azotan Galicia, con más de 2.400 rayos hasta las tres de este martes

Archivo - Vista de un rayo sobre la Torre de Hércules. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas azotan Galicia este martes, con buena parte de Pontevedra y Lugo en alerta naranja. También se amplió ya en curso a las Rías Baixas, según informó el 112 Galicia, pero la Agencia Española de Meteorología (Aemet) preveía que la situación en esta zona mejore.

Según datos de MeteoGalicia, hasta las 15.00 horas cayeron más de 2.400 rayos en la comunidad.

En cuanto a las lluvias, las máximas acumuladas se registraron, precisamente en localidades de Pontevedra, con Forcarei --con 36,5 l/m2-- encabezando el ranking; seguido de Oia (34,9 l/m2), y O Rosal (32.4 l/m2).

Ante las fuertes lluvias, la Xunta ha recomendado circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

Debido a este fenómeno meteorológico adverso, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de la actividad en el exterior, desde las 15,00 horas de este lunes hasta las 00,00 horas de este martes, en los centros educativos y escuelas infantiles de las zonas del interior de A Coruña, centro y montaña de Lugo, que comprenden un total de 74 ayuntamientos.