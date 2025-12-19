Torrado (PSdeG) califica los presupuestos de la Xunta como los de la "soberbia" tras el rechazo de más de mil enmiendas

Archivo - El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha calificado este viernes los presupuestos de la Xunta como los de la "soberbia", después de que el PP rechazase más de un millar de enmiendas en el Parlamento de Galicia.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del PSdeG, Torrado ha sostenido que el comportamiento del PP durante la tramitación presupuestaria evidencia "una actitud de desprecio absoluto" al debate democrático y a la posibilidad de mejorar unas cuentas "claramente insuficientes".

"No estamos ante unos presupuestos dialogados ni abiertos a la sociedad, sino ante un documento cerrado, impuesto desde la mayoría absoluta y ajeno a la realidad que viven miles de gallegos y gallegas", ha advertido.

El portavoz socialista ha criticado que el Gobierno gallego optase por rechazar enmiendas que buscaban reforzar ámbitos clave como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o el apoyo al tejido productivo, los servicios sociales, la vivienda o el apoyo al tejido productivo, "enmiendas sensatas, realistas y necesarias, pensadas para dar respuesta a problemas concretos".

Torrado ha señalado que "cuando se rechazan todas las propuestas ajenas, lo que se está diciendo es que no hay voluntad de escuchar" y ha acusado a la Xunta de gobernar "desde la autosuficiencia y la propaganda", pero no desde la responsabilidad.

"Son los presupuestos de un Gobierno que cree tenerlo todo hecho y no admite correcciones, aunque la realidad demuestra justo lo contrario", ha añadido.

Así, ha ironizado que "si de lo único que se congratula el PP es de haber presentado los presupuestos en plazo, es porque no tiene nada bueno que decir de su contenido", y ha advertido de que cumplir el calendario no puede ocultar que se trata de unos malos presupuestos.

"Más nos valdría que la Xunta fuese igual de puntual con el Pladiga, para evitar que Galicia vuelva arder, en vez de presumir de fechas mientras falta lo esencial", ha sentenciado.

También ha lamentado que el PP pierda una oportunidad más para consensuar unas cuantas que respondan a las necesidades reales del país y ha advertido de que "Galicia no puede permitirse unos presupuestos que nacen sin diálogo, sin ambición social y con una clara falta de empatía con los problemas de la gente".