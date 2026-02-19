Un total de 119 playas gallegas son presentadas por la Xunta como candidatas a Bandera Azul en 2026

Archivo - Decenas de bañistas en la playa, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos naranjas y amarillos en más de 30 provincias por temperaturas extremas durante el inicio - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galicia propone este año un total de 119 playas -45 pertenecientes a la provincia de A Coruña, 17 a la de Lugo, 56 a la de Pontevedra y una a la de Ourense- como candidatas a optar al galardón Bandera Azul 2026.

Así lo ha destacado la Xunta en un comunicado, en el que ha informado de que este jueves se ha celebrado la reunión del jurado nacional encargado de conceder unos distintivos con los que la Asociación de educación ambiental y del consumidor (Adeac) reconoce anualmente a arenales de todo el mundo seleccionados en base a una serie de criterios de sostenibilidad, accesibilidad y servicios, entre otros.

En el encuentro han participado por videoconferencia la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

Con 119 playas propuestas, Galicia es la tercera comunidad que formalizó más candidaturas este año, solo por detrás de la Comunitat Valenciana y Andalucía, que presentaron 160 y 155 playas, respectivamente.

En cuanto a las provincias, Pontevedra es la segunda con más candidaturas propuestas solo por detrás de Alicante. Además, este es el primer año en el que se presenta la candidatura de una playa fluvial en la provincia de Ourense.

Aunque habrá que esperar hasta mediados del mes de mayo para conocer la lista definitiva de arenales galardonados, Marisol Díaz ha mostrado su confianza en que Galicia vuelva a estar en 2026 en los primeros puestos de la clasificación nacional de las banderas azules.

Estos distintivos, conforme ha destacado la Xunta, son un reclamo innegable para atraer visitantes, ya que permiten hacer de las costas un destino atractivo al tiempo que dinamizan la economía y el empleo en todos los sectores vinculados al ocio y el turismo.

Para alcanzar este reconocimiento en las playas deberá acreditarse una calidad de las aguas excelente, unas buenas condiciones de seguridad, servicios y accesibilidad, así como una adecuada gestión medioambiental.

El Gobierno gallego ha recordado que Galicia ocupa desde hace años uno de los primeros puestos de la clasificación a nivel nacional en cuanto a número de distintivos azules recibidos, con 191 en la edición de 2025. En concreto fueron 108 distintivos en playas, 12 en puertos deportivos y 17 en centros azules, así como 54 senderos azules.