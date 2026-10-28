Un total de 13 partidos se presentan en Galicia, ocho en las cuatro provincias, con 40 listas al Congreso

Archivo - Una persona se prepara para ejercer su derecho a voto durante las últimas elecciones generales. Foto de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles las candidaturas registradas para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. En el caso de Galicia, a la espera de la ratificación definitiva, las listas presentadas al Congreso se sitúan en 40 y 26 al Senado, donde el descenso significativo en relación a comicios anteriores lo determina sobre todo el pacto PSOE-Frente Amplio.

Según los datos recopilados por Europa Press, el dato total de listas a la Cámara baja en las cuatro provincias gallegas es similar al de las generales de julio de 2023 (se habían presentado 42 y fueron proclamadas 38); mientras que en el Senado el descenso es relevante (en las generales previas fueron proclamadas 34 listas y ahora se registran 26).

En cuanto al número de opciones políticas que concurren es similar al de 2023 en lo que respecta al Congreso, dado que, a la espera del plazo de subsanación de errores, hay 13 formaciones que concurren a los comicios en Galicia. Ocho presentan listas en las cuatro provincias: PP, PSOE, BNG, Frente Amplio, Podemos, Se Acabó la Fiesta (SALF), Frente Obrero (FO), y Vox.

La principal novedad en el conjunto de formaciones con respecto a las generales de 2023 (además de la presencia por separado de Podemos) es que irrumpe Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez, quien debutó en los comicios europeos de 2024.

MENOS OPCIONES EN LA CÁMARA ALTA

Para la Cámara alta, se reducen las opciones en términos generales, como es habitual, y se certifica la coalición electoral Senado de Progreso (que aglutina a socialistas y Frente Amplio). Las listas también constatan el acuerdo político de Vox y PP para el Senado, dado que los de Santiago Abascal han registrado por Pontevedra una candidatura con un único nombre (y sus correspondientes suplentes), el del ingeniero industrial Manuel Torres.

Todos los gallegos, con independencia de la circunscripción en la que voten, podrán marcar para el Senado nombres a elegir entre las papeletas de PP, BNG, Senado de Progreso, Vox y Podemos. Son las cinco opciones presentes tanto en A Coruña, Lugo, como en Ourense y Pontevedra.

PONTEVEDRA Y OURENSE, EL MAYOR NÚMERO DE LISTAS

Si se ratifican las candidaturas publicadas, dado que ahora se abre un periodo para subsanar posibles errores e irregularidades, los electores de Pontevedra y Ourense serán los que tengan más opciones tanto a la hora de coger una papeleta para el Congreso como para elegir a sus representantes en el Senado.

Pontevedra cuenta con 11 candidaturas registradas al Congreso y ocho al Senado. Además de las ocho presentes en las cuatro circunscripciones para la Cámara baja, en esta provincia han presentado lista el Partido Comunista dos Traballadores da Galiza (PCTG), Escaños en Blanco y Por un mundo más justo.

Escaños en Blanco, que solo presenta listas en la provincia pontevedresa, también concurre al Senado por esta circunscripción, al igual que PCTG y Por un mundo más justo. Los tres se suman a las listas de las otras cinco opciones que aspiran a concurrir en todo el territorio gallego.

En Ourense son 11 las listas registradas al Congreso, las ocho que concurren en toda Galicia, PCTG y Por un mundo más justo (que también registran listas al Senado --lo que eleva a siete las candidaturas presentadas en esta provincia para la Cámara alta--.

En cuanto a A Coruña, las candidaturas presentadas al Congreso son diez: las ocho comunes en todas las circunscripciones, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) --con lista solo en esta provincia--, y PCTG. Los votantes coruñeses podrán marcar nombres para el Senado en seis papeletas: las cinco con presencia el todo el territorio, y PCGT.

Finalmente, la provincia con menos listas es Lugo, con solo ocho al Congreso y cinco al Senado. En esta circunscripción no concurre PCTG, que sí lo hace en las tres restantes. Con todo, en las elecciones generales previas, a PCTG se le anularon varias candidaturas.

LAS DEFINITIVAS SERÁN PUBLICADAS EL 3

Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores tuvieron hasta las doce de la noche del lunes para presentar sus candidaturas ante las juntas electorales provinciales y, tal cual se registraron, se publican este miércoles en el BOE.

A partir de aquí, las juntas electorales disponen de dos días para comunicar las irregularidades apreciadas o denunciadas en las candidaturas, que las formaciones políticas podrán subsanar en un plazo de 48 horas desde su notificación.

Una vez completada esta revisión, las juntas tendrán hasta el próximo lunes para proclamar las candidaturas, que serán publicadas en el BOE al día siguiente, 3 de noviembre.