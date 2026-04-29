Archivo - Acto de juramento ante la bandera del personal de militares de tropa del ejército de tierra, en el Centro de Formación de Tropa (Cefot) nº 1, acuartelamiento Santa Ana, a 24 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 202 aspirantes de Galicia ingresarán en las Fuerzas Armadas en las escalas de tropa y marinería, después de que el Ministerio de Defensa cerrase el proceso selectivo del primer ciclo del año 2026.

Según ha informado la Delegación de Defensa en Galicia, el centro de selección de A Coruña, que gestiona los aspirantes de las provincias de A Coruña y Lugo, recibió 237 solicitudes --71 de mujeres y 166 de hombres--.

Así, de los 96 aspirantes que superaron el proceso --21 mujeres y 75 hombres--, 37 serán destinados a unidades del Ejército de Tierra, 52 a la Armada y siete al Ejército del Aire y del Espacio.

Además, teniendo en cuenta también los seleccionados en el resto de provincias, un total de 202 aspirantes de Galicia consiguieron una plaza en las Fuerzas Armadas para ingresar como militar de tropa y marinería.