Archivo - Cartel de una mesa electoral. - EUROPA PRESS. - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.734.437 gallegos y gallegas están llamados a votar, de los que 77.915 lo harán por primera vez en unas elecciones generales al haber cumplido los 18 años desde la última cita de este proceso. Del total, 517.063 forman el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA).

Para que puedan ejercer su derecho, Galicia contará con 3.912 mesas distribuidas en 2.307 locales electorales. Habrá disponibles 7.824 urnas y 3.596 cabinas para elegir las papeletas. En total, se han imprimido 31.519.244 de papeletas. Estas mesas estarán atendidas por 11.766 miembros de mesa titulares.

Además, un total de 2.528 representantes de la Administración se encargarán de verificar la correcta apertura de las mesas, resolver incidencias y recoger los datos de participación y de recuento de voto.

Durante el día de las elecciones, en la sede de la Delegación del Gobierno y en las Subdelegaciones habrá personal habilitado para solucionar cualquier incidencia que pueda surgir con los representantes, la constitución de las mesas o el material, en colaboración con las juntas electorales. En total, 267 trabajadores y trabajadoras de la Delegación y Subdelegaciones participan en el correcto desarrollo de este proceso.