Trabajadores de As Pontes ven "prematura" la confirmación de cierre ante un mercado energético "muy volátil"

Los transportistas critican el modo en el que el Gobierno central hizo este anuncio y avanzan que no cesarán sus movilizaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la central termoeléctrica de As Pontes (A Coruña) ven "prematura" la confirmación de cierre tras la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la solicitud presentada por la empresa propietaria, Endesa, y después del informe favorable de Red Eléctrica de España (REE) sobre la compatibilidad de dicho cierre con la seguridad de suministro del sistema eléctrico.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa, Ricardo Casas, ha mostrado su "tristeza" por la clausura de una central "histórica a nivel nacional".

Además, ha asegurado que esta decisión es "prematura", ya que "aunque la situación del mercado energético mejoró, sigue siendo muy volátil". "El invierno viene ahí, la guerra está como está; no sabemos cómo puede ir evolucionando", ha señalado Casas.

Sobre las alternativas, el presidente del comité ha apuntado que se conocen los parques eólicos que está previsto que se instalen en la zona y que van asociados a industrias, pero que "tienen un horizonte de junio de 2025 y aún no se ha iniciado la construcción".

MANTENER EL EMPLEO

Así, con los contratos prorrogados hasta finales de noviembre, Casas ha vuelto a demandar que la empresa "cumpla con lo prometido", tanto para las auxiliares como para el personal propio.

"Nos dijeron desde el principio que no nos van a abandonar, ni abandonar Galicia. Queremos que eso se cumpla, que la gente no tenga que volver a desplazarse, con todos los trastornos que supone, y que se mantenga el empleo", ha insistido.

Asímismo, el representante de los trabajadores ha lamentado que se hayan enterado de la confirmación de cierre por la prensa y ha avanzado que ahora, una vez que tiene encima de la mesa esta decisión, tendrán que reunirse con la empresa para conocer los pasos a seguir a partir de este momento.

TRANSPORTISTAS

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportistas de As Pontes, Manuel Bouza, también se queja de la manera en la que el Gobierno central ha anunciado la 'luz verde' al cierre: "Un sábado, en mes de agosto, la gente de vacaciones... Hay que tener un poco de sentido común".

Para ellos, igual que para los trabajadores de la propia planta, es "otra patada más" de este proceso iniciado hace años, pero reconoce a Europa Press que "hay que asumirlo".

Sin embargo, eso no significa que vayan a cesar sus movilizaciones. A tal efecto, Bouza prevé convocar para los próximos días --previsiblemente, el martes-- una asamblea de transportistas para analizar los próximos pasos a dar.

Según el presidente de la asociación, "hasta ahora" Endesa sí había cumplido el calendario acordado, pese a que la carga de trabajo era intermitente, pero "lo que no se hace es lo que acaban de hacer esta mañana". "Pero ya no me extraña nada de lo que hagan Endesa y el Gobierno de España", ha apostillado.