Trabajadores del comercio del metal protestan ante la "tomadura de pelo" de la patronal y exigen un convenio "digno"

Imagen de la manifestación de este jueves en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de trabajadores del sector del comercio del metal de la provincia de Pontevedra han vuelto a salir a la calle este jueves en Vigo ante la "tomadura de pelo" de la patronal y exigen un convenio "digno".

En una nueva jornada de huelga, empleados del sector se han convocado en la farola de Urzaiz a partir de las 12.00 horas de esta mañana para protestar por la situación que viven, tras romperse la negociación del nuevo convenio colectivo el pasado enero, pese a que el antiguo documento lleva ya año y medio caducado.

A gritos de 'Comercio del metal, solución'; 'Patronal, escucha, estamos en lucha', o 'Si sube el IPC los salarios también', los trabajadores han expresado su rechazo a las propuestas empresariales. En concreto, en la mayoría de los casos apuntaban directamente a la Asociación Autónoma de Empresarios de Talleres de Reparaciones de Vehículos de Pontevedra (ATRA), a la que ven culpable de la situación que viven.

Según Transi Fernández, de la CIG, esta organización empresarial pretende eliminar del convenio ciertos derechos como la cobertura del 100% desde el primer día en caso de baja por incapacidad temporal. Este fue uno de los principales motivos por los que se convocaron los paros.

Jorge Carneiro, de Comisiones Obreras, ha mostrado su deseo de "desbloquear" la situación, subrayando que la parte sindical envió hasta dos escritos a las patronales para volver a sentarse a negociar, que no tuvieron respuesta alguna.

Por parte de UGT, Roberto Puga ha lamentado la "mala fe" de ATRA en la negociación, debido a que, a su juicio, había un posible acuerdo sobre la modificación de las tablas salariales en el convenio, pero esta organización empresarial plasmó en las reuniones "propuestas que no estaban encima de la mesa", como la no cobertura del 100% de las bajas.

Por todo ello, han explicado que este mismo jueves decidirán las siguientes acciones a llevar a cabo, que previsiblemente supondrán nuevas jornadas de huelga en el sector.