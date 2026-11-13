Los trabajadores por cuenta ajena cuyo horario coincida con el de las mesas tendrán permisos para ir a votar

Papeletas para las elecciones gallegas del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas trabajadoras por cuenta ajena cuyo horario coincida con el de las mesas electorales tendrán permisos para poder ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En concreto, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la orden que regula el ejercicio de este derecho por parte de las personas trabajadoras que no disfruten de su descanso semanal el día de la votación, así como de las que intervienen dentro del proceso electoral.

La publicación señala que los trabajadores por cuenta ajena con un horario de trabajo que coincida en seis o más horas con el periodo de apertura de las mesas electorales, disfrutarán de un permiso retribuido de cuatro horas.

Asimismo, aquellos empleados con un horario de trabajo que coincida en cuatro o más horas, y menos de seis, con la apertura de las mesas, disfrutarán de un permiso retribuido de tres horas.

Por su parte, las personas cuyo horario coincida dos o más horas, y menos de cuatro, con el periodo de apertura de las mesas electorales, disfrutarán de un permiso retribuido de dos horas.

Las personas con un horario de trabajo que no coincida con el de apertura de las mesas electorales, o que coincidan en un periodo inferior a dos horas, no tendrán derecho a permiso retribuido.

En todos los supuestos anteriores, cuando por tratarse de personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial realicen una jornada inferior a la habitual en la actividad, la duración del permiso se reducirá en proporción a la relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de las contratadas a tiempo completo.

El DOG señala que corresponde al empresario o empresaria la distribución, conforme a la organización del trabajo, del periodo en el que las personas trabajadoras dispondrán de permiso para acudir a votar.

VOTO POR CORREO

Por su parte, la orden señala que las personas trabajadoras por cuenta ajena que hayan previsto que en la fecha de votación no se encontrarán en la localidad donde les corresponde ejercer su derecho al voto, dispondrán en su horario laboral de hasta cuatro horas libres, de igual manera que lo anterior,para que puedan formular personalmente la solicitud del certificado de inscripción en el censo, así como para efectuar la remisión del voto por correo.

Además, los empleados que hayan sido llamados a las mesas y aquellos que acrediten su condición de interventores durante la jornada electoral dispondrán, durante el día de la votación, de un permiso retribuido de jornada completa, si no disfrutan en tal fecha de descanso semanal, y tendrán derecho, en todo caso, a una reducción de la jornada de cinco horas el día inmediatamente posterior.

Si alguna de estas personas tiene que trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior al día de la votación, la empresa tendrá que cambiar el turno para que pueda descansar esa noche.

Por su parte, los apoderados tienen derecho a un permiso retribuido durante el día de la votación, sino no disfrutan en tal fecha del descanso.

Los empresarios podrán solicitar la certificación del voto o, en su caso, la acreditación de la mesa electoral.