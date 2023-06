Las trabas que afronta la IA en Galicia: solo en un 7% de compañías, falta de personal cualificado y tamaño de empresas

El Foro Económico analiza el "incipiente" desarrollo de una tecnología que hará crecer el PIB gallego cerca de un 1% anual a partir de 2030

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Foro Económico de Galicia ha presentado sendos estudios sobre la situación "incipiente" de desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en la comunidad, que se encuentra con diferentes "problemas" relativos a falta de personal cualificado, tamaño de las compañías e insuficiente financiación.

Actualmente, alrededor del 7% de las empresas gallegas tienen implantada la inteligencia artificial en sus procesos, pero solo ocurre entre grandes compañías como Inditex, PSA o Abanca. Esta tasa es inferior a la media española y las pymes están lejos del salto innovador, si bien la estrategia gallega de IA fija el objetivo de que la tasa se eleve al 25% en 2025 --una tasa que alcanza el 40% de meta en otros países--.

Así, el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Luis Otero ha dado cuenta de la oportunidad que supone esta tecnología, que puede suponer un crecimiento anual de cerca del 1% del PIB de España y Galicia a partir de 2030 --aunque esta previsión llega al 3% en otras zonas del mundo--.

Entre las "barreras claras" que se observa para el impulso a la IA en Galicia, apunta a que las empresas "no se ven preparadas suficientemente" y no tienen claro las ventajas que aporta la inversión, además de una "falta de talento" para implementar y desarrollarla.

De tal forma, se aboga por captar talento, impulsar la alfabetización en IA y formar a los cuadros directos para la toma de decisiones son algunos de los puntos a incidir, unido al fomento de políticas por parte de la Xunta que fomenten las empresas 'deep tech' mediante el uso de fondos de capital riesgo.

Sectores como el financiero, automóvil y logística son los que cuentan con mayor integración. De hecho, Otero avisa de que los sectores que no se adapten "sufrirán o desaparecerán". Aquí se observa como clave la apuesta por la potencia computacional y el desarrollo de algoritmos, con oportunidades que pasan por el descubrimiento de nuevos fármacos, vehículos autónomos o mejora de eficiencia en la industria de retail.

El hecho es que la IA está siendo impulsada por las grandes tecnológicas, véase Google o el Chat GPT, por lo que el tejido productivo gallego se enfrenta al "problema principal" de la existencia generalizada de pymes, muchas de las cuales "no están digitalizadas". Hay una "barrera" a la penetración en ámbitos como la construcción, industria o sector inmobiliario. Todo ello más allá de las cuestiones éticas del uso de IA que se sopesan en la Unión Europea.

Entre los puntos fuertes, el Foro valora que se está "bien preparado" con el ecosistema existente de universidades y centros de investigación.

IMPACTO EN EL EMPLEO

Por su parte, la profesora María Bastida (USC) ha dado cuenta del documento que se plantea si están preparadas las empresas gallegas para la IA, con cuestionarios a las propias compañías.

Así, se analiza también que la IA tiene repercusiones en le empleo, con una potencial "sustitución" o "eliminación" de puestos de trabajo de las "tareas más monótonas" y de "menor nivel de cualificación". En cambio, se incrementarán nuevas ocupaciones como los analistas de datos o especialistas en ciberseguridad.

El exrector de la USC Senén Barro alerta de que las personas que pierden el trabajo por la IA "no son los que van a ocupar los nuevos empleos". Esto provoca un "gran problema" que van a tener que "atender los responsables políticos en el mundo", pues en otros procesos industriales los trabajadores que se quedan sin su puesto se podían reciclar para optar a uno nuevo, pero "aquí no". Y es que la "inmensa mayoría" de los que se verán afectados por la automatización "no van a tener oportunidades de colocarse" en los nuevos trabajos.

La realidad gallega arroja una menor implantación de la IA que la media estatal, con un mayor uso en automatización de flujos de trabajo industrial y menor en relación con gestión y organización.

De tal forma, los estudios apuntan a que la IA en las empresas aumentan la facturación un 3%, reducen costes un 3,6% y mejoran eficiencia un 4%. Igualmente, reduce la dependencia de proveedores externos y las empresas que apuestan por IA duplican el rendimiento económico de la inversión.

El Foro recomienda: promover agrupaciones de datos entre empresas; una provisión de infraestructuras; estimular creación de empresas emergentes, fomentar la colaboración entre compañías, centros de investigación, universidades y pactos con la Xunta; así como programas de financiación.

El profesor Alberto Vaquero García (UVigo) advierte de que la IA "va a cambiar la economía en los próximos años", de modo que es "un filón" y "un tren que hay que coger" dados los "resultados potenciales positivos", aunque queda un trabajo "arduo" en Galicia.