Un tractor colisiona con la capilla de San Xosé e San Paio de Parga, en Guitiriz (Lugo) y el conductor se da a la fuga

Capilla de San Xosé e San Paio de Parga, en Guitiriz (Lugo) - ÓSCAR FERNÁNDEZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tractor colisionó con la capilla de San Xosé en San Paio de Parga, situada en el municipio de Guitiriz (Lugo) provocando el derrumbe del retablo y algunas figuras del templo. El conductor se dio a la fuga tras el accidente.

Según han informado fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar en la tarde del viernes, entre las 19.30 y las 20.00 horas, cuando un tractor chocó con el muro oriental de la capilla, derrumbándolo.

En el momento de la colisión no había personas en su interior, por lo que no se registraron heridos. Sin embargo, según detalla el parroco Óscar Fernández si se vió afectado el retablo que creen que es del siglo XVII por una inscripción que tiene y algunas figuras.

Ahora, el objetivo es valorar las imágenes, que se han trasladado al exterior de la capilla, para determinar su valor histórico, si se pueden restaurar y el precio de dicha actuación. Paralelamente, la Guardia Civil investiga los hechos.

El Gobierno local ha avanzado que se vallará la zona para evitar cualquier problema porque este domingo está prevista una feria con bastante afluencia.