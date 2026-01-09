El transporte de viajeros de A Coruña se moviliza y mantiene la amenaza de una huelga indefinida desde el 2 de febrero

Trabajadores del transporte de viajeros de A Coruña se movilizan en Santiago. - NICOLÁS SATRIANO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de transportes de viajeros por carretera en la provincia de Coruña han realizado una nueva movilización en Santiago para exigir a la patronal del sector un "convenio justo y salarios dignos". La protesta precede a una semana en la que se prevén nuevos paros y la posibilidad de una huelga indefinida a partir del 2 de febrero.

La manifestación este viernes, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), ha tenido lugar en las dársenas de la estación intermodal compostelana Daniel Castelao, donde alrededor de una treintena de trabajadores con banderas han gritado consignas para reclamar soluciones para la categoría.

"Estamos en el 2026 y los compañeros están con los salarios de 2024. Y ofrecen un 4% (de subida salarial) en los dos años, que no llegaría ni para este año", ha explicado Ernesto López, representante de la CIG Transportes.

En este contexto, algunas de las consignas gritadas por los trabajadores hacían referencia a la empresa de transporte de viajeros Monbus, su propietario mayoritario, el empresario Raúl López, y la Xunta de Galicia: "Raúl, escucha, estamos en lucha"; y "Monbus culpable, Xunta responsable".

El representante sindical de la CIG Transportes ha recordado que este conflicto empezó el pasado 5 de diciembre y que de momento no se vislumbra "ninguna solución posible". En esta línea, ha asegurado que habrá "nuevas jornadas de huelgas" al considerar que esta es "la única alternativa" para que la patronal cumpla con el convenio.

Del mismo modo, ha lamentado que no haya una mesa de negociación establecida y que "nadie se siente" para intentar solucionar el conflicto, lo que "evidentemente" llevará el enfrentamiento a una "vía dura". En asamblea a finales del año pasado, los sindicatos aprobaron nuevas jornadas de paro los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero.

SIN MEDIACIÓN

Preguntados por los medios, los representantes sindicales que han acudido al acto han incidido en que la Xunta "no ofrece ninguna mediación" y que "solo se conoce de parte del Gobierno gallego una orden de servicios mínimos abusiva".

"(Desde la Xunta) están en la línea de ningunear la parte social y maltratar a los pasajeros, que se van a quedar sin coche, sin movilidad", ha criticado el representante sindical de CIG Transportes.

Además, ha añadido que lo que plantea la patronal es que el sector "se quede sin convenio" y que la administración autonómica pretende que las relaciones laborales en el sector sean "la ley de la selva".

SERVICIOS MÍNIMOS

Por su parte, la Xunta ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este viernes la orden que establece los servicios mínimos. El texto señala que la dispersión poblacional en Galicia determina que exista una "significativa cantidad de desplazamientos para los cuales no existe alternativa real de movilidad".

Así las cosas, el Gobierno gallego establece que para el servicio de transporte público regular de uso especial-escolares se mantenga una prestación mínima en el horario de entrada a los centros, desde las desde las 7.30 hasta las 10.30 horas, y los de salida desde las 13.30 hasta las 19.00 horas. Todo ello en los itinerarios de transporte escolar de estudiantes de niveles de enseñanza obligatoria "cuya longitud total sea superior a cuatro kilómetros".

En el transporte de trabajadores, se establece una prestación mínima de todos los servicios "en las expediciones anteriores a las 9.00 horas y posteriores a las 18.00 horas".

Finalmente, para los centros socioasistenciales y de atención a personas con discapacidad, los servicios de entrada deben funcionar desde las 8.00 horas hasta las 11.30 horas, y los de salida, desde las 16.30 horas hasta las 20.00 horas.

La Xunta también exige a las empresas de transporte dar la "máxima difusión" de los servicios afectados, informando en los propios vehículos, con antelación al inicio y durante la huelga.