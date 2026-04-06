Transportistas gallegos exigen a la Xunta que incluya ayudas para el sector ante las consecuencias de la guerra en Irán

Archivo - Varios camiones pasan por la Ronda de la Muralla, en una marcha lenta que ha salido desde el polígono de As Gándaras para pasar por varias localizaciones del centro de la ciudad, durante el noveno día de paro nacional de transportistas. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Galego de Transportes ha acordado exigir a la Xunta que incluya actuaciones específicas para el sector en el plan de medidas de ayuda a los sectores más afectados por la guerra en Oriente Medio que sean complementarias a las que apruebe el Gobierno central.

En un comunicado, los transportistas gallegos reclaman al Gobierno gallego que los convoque de forma urgente, como órgano de representación del sector.

Además, sostienen que no entienden que se diga que el Ejecutivo autonómico mantuvo reuniones con los sectores más afectados para conocer el impacto de los costes energéticos "y no haya escuchado a los empresarios de transporte de mercancías por carretera".

Recuerdan al conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que el sector tiene más de 6.600 pequeñas y medias empresas y autónomos que suman una flota de unos 27.000 vehículos y que el gasoil representa cerca de un 40% de los costes de cada kilómetro.

En consecuencia, los empresarios del transporte dicen no entender que no tengan para la Xunta "la condición de sector especialmente afectado" por las consecuencias de la guerra en Irán y acusan al Gobierno gallego de darles "la espalda".

Por ello, el Comité Galego de Transporte ha acordado exigir "una rectificación inmediata" al Gobierno de Alfonso Rueda, demandando que los convoque de forma urgente para abordar las actuaciones necesarias para el sector.