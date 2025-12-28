Trasladada al hospital con quemaduras una vecina de Vigo tras un incendio en su vivienda

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

VIGO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una vecina de Vigo ha sido trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro al resultar herida, con quemaduras, en un incendio ocasionado en el interior de su vivienda, situada en el barrio de Lavadores. Según informa el 112 Galicia, los equipos de emergencia sitúan su origen en la explosión de un hornillo de gas.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE) recibió el aviso alrededor de las 07.00 horas de este domingo, cuando un particular alertó de que estaba ardiendo la planta baja de la casa de una vecina.

A continuación, la sala de operación informó a los Bomberos de Vigo, así como a los agentes de la Policía Nacional y Local. Además, el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó una ambulancia hasta el lugar del suceso.

Una vez finalizada la intervención, los equipos de emergencia indicaron que el incendio tuvo su origen en la explosión de un hornillo de gas, que provocó daños en la cocina de la vivienda y causó diversas quemaduras a la propietaria, que necesitó traslado hospitalario.