Trasladada una menor al hospital tras ser rescatada de una piscina de Monforte (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Una menor de edad ha sido trasladada al hospital este domingo tras ser rescatada del agua en una piscina situada en Monforte de Lemos (Lugo).

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, alrededor de las 18.00 horas un alertador particular llamó pidiendo auxilio para la menor, que se encontraba en una piscina del Club Fluvial.

Según su testimonio, la pequeña cayó al agua, pero consiguieron sacarla "rápidamente", sin que fuese necesaria la intervención de equipos de rescate. Con todo, empezaron a practicarle la reanimación.

Hasta allí se desplazó una dotación de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 que, finalmente trasladó a la menor al Hospital de Monforte.