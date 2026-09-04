Trasladada una persona tras un incendio en su vivienda en Carballeda de Valdeorras (Ourense)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser trasladada al centro hospitalario tras registrarse un incendio en su vivienda, que quedó calcinada por completo, en el lugar de Pusmazán, en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 01.00 horas de este viernes y la persona que vivía en la casa, que no se encontraba en el lugar en el momento del incendio, tuvo que ser atendida a su llegada y trasladada al hospital.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, los Bomberos y el GES de Valdeorras. Los servicios de extinción trabajaron para evitar que el fuego se propagase a la casa colindante.