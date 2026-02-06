Trasladada una persona con síntomas de intoxicación por inhalación de humo tras un incendio en A Coruña

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona fue trasladada con síntomas de intoxicación por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda situada en el número 3 de la calle María Luz Morales, en A Coruña.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 18.00 horas de este viernes y fueron varios particulares los que alertaron al ver fuego en el interior de una vivienda.

La central de emergencias avió a los Bomberos de A Coruña, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Una vez en el punto, los agentes solicitaron asistencia sanitaria para el ocupante de la vivienda porque presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se movilizaron hasta el lugar y trasladaron al afectado al Chuac. Por su parte, los bomberos sofocaron el incendio que comenzó en un tendal ubicado en la fachada del edificio.