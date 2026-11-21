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A CORUÑA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas al hospital este sábado por una posible inhalación de gas en una vivienda de Val do Dubra (A Coruña), en cuyo interior, según la información proporcionada por el 112, había un brasero. Con todo, las mediciones realizadas por los bomberos a su llegada han dado negativo.

Pasadas las 07.00 horas de esta mañana, un particular solicitó a la central de emergencias asistencia sanitaria para una mujer con dificultades para respirar dentro de este inmueble. El domicilio está ubicado en el núcleo de O Carral, en la parroquia de Rial.

Hasta allí se desplazaron el 061, la Guardia Civil, los Bomberos de Santa Comba y Protección Civil de Val do Dubra. También se informó a los técnicos de la empresa sumistradora del gas.

Finalmente, los servicios de emergencias confirmaron el traslado de dos personas al hospital. Por su parte, los bomberos informaron de que las ventanas estaban abiertas cuando llegaron. Además, sus mediciones dieron negativas, por lo que indicaron que ya no había peligro.