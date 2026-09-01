Trasladadas dos personas tras un incendio en una vivienda en A Coruña

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas tuvieron que ser trasladas al Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) tras un incendio en una vivienda en la ciudad herculina.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 03.30 horas de este martes en una vivienda ubicada en la intersección entre la avenida de Hércules y la calle Ramón del Cueto.

Así, fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma e indicaron que en el interior de la vivienda había varias personas que pedían ayuda y se observaba una gran humareda.

La central de emergencias movilizaron a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos, Policía Nacional y Local de A Coruña.

Sobre las 04.20 horas, los bomberos confirmaron que el fuego estaba apagado y que ardieron materiales acumulados en la planta baja de la vivienda. Los servicios sanitarios evacuaron a dos personas en ambulancia al CHUAC.