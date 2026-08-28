Trasladado en helicóptero el conductor de un vehículo tras salirse de la vía en Padrón

Archivo - Helicóptero y ambulancia del 061. - 061 - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de un vehículo tuvo que ser trasladado en helicóptero tras sufrir una salida de vía en el municipio coruñés de Padrón.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos después de las 13.00 horas de este viernes en la avenida Compostela y fue la Policía Local la que dio la voz de alarma.

La central de emergencias alertó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago. El conductor fue la única persona herida en el accidente.