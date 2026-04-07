Trasladados dos operarios que sufrieron una descarga eléctrica mientras trabajaban en Sanxenxo (Pontevedra)

Archivo - Ambulancia del 061 Galicia. - 061 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos operarios han sido trasladados por los servicios sanitarios tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaban en la aldea de A Fianteira, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Tal y como ha detallado el 112 Galicia y fuentes del Ayuntamiento, el suceso ocurrió pasadas las 11.15 horas cuando los trabajadores empleaban una máquina elevadora en la fábrica Campo.

Al tener conocimiento de los hechos, la central de emergencias dio aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a los miembros del GES de Sanxenxo.

Así, los profesionales sanitarios desplazaron hasta el punto el helicóptero medicalizado con base en Santiago, aunque finalmente fueron evacuados en ambulancia al hospital con quemaduras y cortes en las manos.