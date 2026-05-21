Trasladados al hospital dos personas afectadas por inhalación de humo tras un incendio en Silleda (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo después de que un incendio originado en un coche calcinase por completo un cobertizo con vehículos y herramientas en Lázara.

El suceso comenzó a las 19,15 horas, momento en el que el 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido a través de la llamada de un particular que alertaba que el fuego se había iniciado en un coche aparcado en el garaje, en una vivienda situada en la calle PO-211, en la zona del O Castro.

Tras ello, los gestores de emergencias pasaron el aviso a los bomberos del Deza, así como a los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Al finalizar las tareas de extinción en el lugar, los bomberos indicaron que el fuego había afectado al cobertizo anexo a la vivienda, que ardió por completo, con varios vehículos y herramientas.

Las dos personas afectadas fueron trasladadas por el personal sanitario del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital Clínico de Santiago.