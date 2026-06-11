Trasladan a un hombre al hospital tras sufrir dificultades para salir del mar en una playa en Porto do Son

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha requerido asistencia sanitaria tras sufrir dificultades para salir del mar en una playa en Baroña, en Porto do Son (A Coruña). Fue evacuado al Hospital do Barbanza.
Sobre las 18.00 horas, el 112 Galicia recibió la llamada de un particular alertando de un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente en la playa de O Dique, en Baroña (Porto do Son).
El 112 pidió la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de Salvamento Marítimo y del Servizo de Gardacostas de Galicia.
Poco después, a través de otra llamada, se informó de que el hombre había conseguido salir impulsado por un golpe de mar y que ya había gente auxiliándole. Los alertantes confirmaron que necesitaba asistencia sanitaria, tras lo que el implicado fue trasladado al hospital.