Trasladan al hospital a un herido en un accidente entre dos coches en Paderne (A Coruña)

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A CORUÑA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre dos vehículos en Paderne (A Coruña), ocurrido esta tarde, ha dejado heridas a dos personas. Una de ellas tuvo que ser liberada por los Bomberos de Betanzos y, posteriormente, trasladada al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

A las 15.00 horas de esta tarde, un particular informó al 112 Galicia del accidente. En su llamada, indicó que había dos coches implicados y que una persona necesitaba asistencia sanitaria, según recoge la central de emergencias.

El 112 dio aviso al personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Betanzos y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el punto, los Bomberos comunicaron la excarcelación del herido que, después, fue trasladado al hospital. Finalmente, los profesionales sanitarios confirmaron que, en total, dos personas han necesitado asistencia médica.