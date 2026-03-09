Trasladan al hospital a una menor tras un escape de gas en una vivienda en Foz (Lugo)

   LUGO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Una menor fue evacuada al hospital de referencia en la pasada noche tras verse afectada por un escape de gas registrado en una vivienda de la localidad lucense de Foz (Lugo).

   Fuentes del 112 consultadas por Europa Press han trasladado que el escape se produjo en una vivienda ubicada en la Estrada de Vilaronte.

   Hasta el punto se desplazaron efectivos de los bomberos de Barreiros, de la Guardia civil y de Protección Civil.

   En el lugar, los bomberos trasladaron que el problema pudo deberse a una mala combustión de un calentador.

   La vivienda se ventiló y las personas residentes en ella pudieron retornar, según se informó al servicio autonómico de emergencias.

