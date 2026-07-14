El tren que provocó incendios en Ourense era de mercancías y Adif defiende que el fuego "fue ajeno a la infraestructura"

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026, en Untes, Ourense, Galicia (España). Un incendio forestal declarado en Untes ha obligado a desplegar recursos de extinción por tierra y air - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tren que provocó un total de ocho incendios en varios municipios a su paso por Ourense el pasado lunes era de mercancías.

Al respecto, fuentes de Renfe explican este martes a Europa Press que ese tren de mercancías era de una empresa "ajena a Renfe" y no depende de ellos.

Por su parte, consultado por Europa Press, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) defiende que el fuego "fue ajeno a la infraestructura". Asegura no disponer de la información de qué compañía era el tren de mercancías.

La circulación fue suspendida en la tarde del lunes durante horas en la línea convencional Ourense-Santiago, entre Ourense y O Irixo, a petición de bomberos "por incendio ajeno a la infraestructura y próximo a la vía entre O Carballiño y Santa Cruz de Arrabaldo".

Adif explica que el fuego quedó extinguido a las 00,50 horas de la madrugada de este martes y, "tras reconocimiento de la infraestructura por personal de Mantenimiento de Adif", se restableció la circulación.

Un total de cinco trenes de Media Distancia tuvieron que ser cancelados y sus viajeros transbordados por carretera entre Ourense y O Carballiño. Este problema no afectó a los trenes de alta velocidad.

MÁS DE 8 HECTÁREAS QUEMADAS

El paso de un tren por la línea convencional, sobre las 14,00 horas del 13 de julio, provocó hasta ocho incendios en los municipios de Maside (cuatro focos), Ourense (dos fuegos), Amoeiro y Punxín, según la Consellería do Medio Rural.

Así, fuentes de la Consellería do Medio Rural explican a Europa Press que se estima en 8,5 hectáreas la superficie quemada por estos ocho fuegos.

A las 17,45 de este martes, todos los fuegos estaban extinguidos salvo el de Maside, que se encuentra controlado, el cual calcina entre tres y cuatro hectáreas.

En su extinción han trabajado múltiples medios, entres ellos las Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ello, según destaca la Delegación del Gobierno, "de forma coordinada con el dispositivo autonómico".

Las columna de humo del incendio de Untes se han podido ver desde la ciudad de Ourense.