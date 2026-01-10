Tres acusados se enfrentan a penas de 5 y 6 años de cárcel por apropiarse de 136.000 euros de una empresa de O Porriño

VIGO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide penas de 5 y 6 años de prisión para tres acusados, a los que atribuye un delito de apropiación indebida, por haber facturado trabajos realizados con materiales que pagó otra sociedad, con la que uno de ellos tenía vinculación, y que serán juzgados este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según recoge el escrito de acusación pública, uno de los acusados gestionó durante años una empresa ubicada en O Porriño y dedicada al diseño y comercialización de soluciones láser en procesos industriales, hasta que fue cesado en 2019.

Mientras estuvo al frente de la empresa, se encargó también de una filial en México, destinada a dar servicios de ingeniería a empresas de la automoción.

Entre los años 2018 y 2019, junto con los otros dos acusados, constituyó otras tres sociedades con las que realizó operaciones comerciales con empresas de automoción de México. Así, estas empresas recibieron varios encargos para la construcción de maquinaria y, para realizar esos proyectos, se sirvieron de materiales y recursos que, en realidad eran pagados por la empresa ubicada en O Porriño.

De este modo, los tres acusados se estaban enriqueciendo facturando por unos trabajos cuyos costes no asumían, y causando un perjuicio patrimonial a la empresa denunciante, cifrado en 136.121,81 euros.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa a los tres de un delito continuado de apropiación indebida. Para el primero de los acusados, el que fue administrador de la empresa perjudicada, solicita la pena de 6 años de cárcel, y para los otros dos procesados, como cooperadores necesarios, solicita 5 años de prisión.

Igualmente, reclama que cada uno de ellos pague una multa de 21.600 euros, y que indemnicen, junto a las sociedades que crearon, en 136.121.81 euros a la empresa perjudicada.