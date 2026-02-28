Tres contratistas se enfrentan a 2 años de cárcel por cobrar 15.700 euros por una reforma en Vigo que no ejecutaron

VIGO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres contratistas se enfrentan a dos años de prisión como autores de un delito de estafa, por cobrar a un cliente 15.700 euros para hacer una reforma de una vivienda en Vigo, sin llegar a ejecutar los trabajos. Los acusados serán juzgados este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en febrero de 2023, cuando los acusados concertaron con el perjudicado la realización de una obra de reforma en una vivienda de Vigo, para la que dieron un presupuesto inicial de 38.720 euros.

El perjudicado, en la creencia de que los procesados, que trabajaban a través de dos empresas, iban a realizar los trabajos, pagó en concepto de adelanto 15.700 euros. Sin embargo, los acusados se limitaron a realizaron una "ínfima actividad de demolición", para "simular" que iniciaban las obras contratadas.

En realidad, no llevaron a cabo la reforma ni tampoco devolvieron el dinero que habían cobrado por adelantado, a pesar de las reclamaciones de la víctima.

Por ello, el ministerio público los acusa de un delito de estafa, y pide que cada uno de ellos sea condenado a 2 años de cárcel, y que indemnicen al perjudicado en los 15.700 euros que le estafaron más intereses.