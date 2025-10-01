Tres gallegos combatieron durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército estadounidense, apunta la USC

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los gallegos, Manuel Otero Martínez, Celso Mosteiro y Abel Faraldo, combatieron durante la Segunda Guerra Mundial en el ejército estadounidense, según apuntan varios estudios en los que ha participado el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Javier Fernández Castroagudín.

Tal y como ha trasladado la USC en una nota de prensa, el artículo titulado 'Un emigrante gallego alistado en el ejército estadounidense durante la segunda guerra mundial. El caso de Manuel Otero Martínez', publicado en Cuadernos de Estudios Gallegos y en colaboración con la Asociación GRH Big Red One 'Manuel Otero', aborda como la emigración "constituyó para Galicia una señal de identidad y un elemento histórico-cultural de primera magnitud".

De esta manera, se presenta a Manuel Otero, natural de Outes y emigrado a Estados Unidos en el año 1941, menos de dos meses antes de la entrada del país de en la Segunda Guerra Mundial, "fue actor y testimonio de circunstancias históricas verdaderamente extraordinarias".

A pesar de su profesión previa de marinero, su trabajo en Estados Unidos estuvo relacionado con la construcción. Posteriormente, fue reclutado y entrenado, iniciando los trámites para obtener la nacionalidad estadounidense.

Por su parte, el estudio titulado 'Españoles en la Segunda Guerra Mundial: la última misión del first lieutenant Celso Mosteiro', se centra en la figura de este otro gallego que con 24 años fue registrado en el primer llamamiento, el 16 de octubre de 1940, en el Local Board n.º2 de Nueva York.

Mosteiro Correa nació en A Coruña el 21 de septiembre de 1916. Tras el estallido en España de la Guerra Civil, decidió emigrar con 20 anos a los Estados Unidos y desapareció en la guerra en un accidente de aviación.

Finalmente, el estudio 'Uncommon valor: Abel Faraldo, un emigrante gallego en el cuerpo de marines de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial', pone en valor la figura de este gallego, nacido en Galicia, y que se alistó en el Cuerpo de Marines en 1942, asignado a su 4.ª División, con la que participó en los asaltos anfibios de Roi-Namur, Saipan, Tinian e Iwo Jima, donde resultó gravemente herido.