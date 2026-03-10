Tres ganaderos de Abadín se enfrentan a dos años de cárcel por presuntamente crear otra empresa para evitar una deuda

LUGO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres socios de una explotación ganadera situada en Abadín se enfrentan a una petición de dos años de prisión por parte de la Fiscalía al considerar que constituyeron una nueva sociedad para evitar el pago de una deuda de más de 38.000 euros. El Ministerio Público también solicita para cada uno de ellos una multa de 3.200 euros.

Los acusados deberán responder de un delito de frustración de la ejecución en la sesión que tendrá lugar el próximo 2 de julio en la Sala del Juzgado de lo Penal número 1, a partir de las 10.00 horas.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a octubre de 2020, cuando la persona a la que la ganadería debía el dinero presentó una demanda judicial reclamando el pago de 38.015,34 euros. Durante la tramitación del procedimiento en los juzgados de Mondoñedo, ambas partes alcanzaron un acuerdo de pago que quedó recogido en un auto judicial dictado en enero de 2021.

No obstante, la Fiscalía sostiene que los acusados incumplieron voluntariamente ese compromiso, lo que llevó al acreedor a iniciar un procedimiento de ejecución. Este proceso derivó en una orden general de ejecución dictada en marzo de 2022.

De acuerdo con la acusación, mientras se desarrollaba esa ejecución judicial, los tres socios habrían constituido una nueva sociedad mercantil dedicada también a la actividad ganadera, a la que habrían transferido los bienes de la explotación anterior, que cesó su actividad.

El Ministerio Fiscal considera que esta maniobra se realizó con el objetivo de eludir el pago de la deuda pendiente mientras que la acusación particular sostiene que los tres socios serían los responsables de estos hechos.