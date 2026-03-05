Tres heridos en un aparatoso accidente entre cuatro coches en la VG-20 de Vigo

Imagen del accidente en la VG-20. - EUROPA PRESS

VIGO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en la mañana de este jueves tras registrarse un aparatoso accidente con cuatro vehículos implicados en la autovía VG-20 de Vigo, a la altura de la parroquia de Matamá.

Fue sobre las 07.45 horas cuando un particular alertó al 112 Galicia del suceso, ocurrido en el punto kilométrico 6 de dicha vía. El hombre explicaba que había una colisión múltiple y que podría haber personas atrapadas.

Por ello, se dio aviso al 061, a los bomberos y a la Policía Local de Vigo, así como a la Guardia Civil de Tráfico, a Protección Civil y a los servicios de mantenimiento de la vía.

Poco después, los equipos de emergencia confirmaron que eran cuatro los turismos implicados en el siniestro, teniendo que ser excarcelado uno de los conductores y siendo atendidos tres heridos.

El accidente, además, provocó largas retenciones en la zona, desde el túnel de Valladares en dirección Bouzas.